Усунули від тенісу на 16 років: уродженку Росії покарали за участь у договірних матчах

Усунули від тенісу на 16 років: уродженку Росії покарали за участь у договірних матчах

Тенісистку з Киргизстану Ксенію Палкіну дискваліфікували на 16 років за участь у договірних матчах.

32-річна тенісистка, яка є уродженкою Росії, визнала власну провину.

Про це повідомляє ITIA.

Палкіна брала участь у договірних матчах у 2018-19 роках. Згодом її затримала французька поліція, і понад 2 роки тривало розслідування.

В підсумку спортсменку відсторонили на 16 років, щоправда, 6 з них – умовно.

До 21 листопада 2029 року Палкіній заборонено не тільки грати в теніс на професійному рівні, але й тренувати інших спортсменів та взагалі перебувати на турнірах.

Крім того, вона заплатить штраф 12 500 доларів.

Нагадаємо, що колишня перша ракетка світу, знаменитий німецький тенісист Борис Беккер засуджений до двох з половиною років позбавлення волі за участь у афері.

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