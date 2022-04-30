Усунули від тенісу на 16 років: уродженку Росії покарали за участь у договірних матчах

Тенісистку з Киргизстану Ксенію Палкіну дискваліфікували на 16 років за участь у договірних матчах.
32-річна тенісистка, яка є уродженкою Росії, визнала власну провину.
Про це повідомляє ITIA.
Палкіна брала участь у договірних матчах у 2018-19 роках. Згодом її затримала французька поліція, і понад 2 роки тривало розслідування.
В підсумку спортсменку відсторонили на 16 років, щоправда, 6 з них – умовно.
До 21 листопада 2029 року Палкіній заборонено не тільки грати в теніс на професійному рівні, але й тренувати інших спортсменів та взагалі перебувати на турнірах.
Крім того, вона заплатить штраф 12 500 доларів.
Нагадаємо, що колишня перша ракетка світу, знаменитий німецький тенісист Борис Беккер засуджений до двох з половиною років позбавлення волі за участь у афері.
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