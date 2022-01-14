Усунули від тренувань: в одного з найперспективніших футболістів світу виявили небезпечну хворобу

Усунули від тренувань: в одного з найперспективніших футболістів світу виявили небезпечну хворобу

21-річний канадець має проблеми з серцем.

У захисника мюнхенської "Баварії" Альфонсо Девіса, який раніше перехворів на коронавірус, виявили ознаки легкого міокардиту (запалення серцевого м'яза - прим.).

Про проблеми 21-річного канадського футболіста зі здоров'ям розповів головний тренер німецького клубу Юліан Нагельсман.

"Вчора ми проводили контрольне обстеження гравців, які перехворіли на коронавірус. У Альфонсо виявили ознаки легкого міокардиту.

Наразі він не тренується. Це не так драматично, але він точно не буде доступний протягом наступних декількох тижнів, тому що для лікування потрібен час. Ми точно не знаємо, чи міокардит був викликаний коронавірусом. Є така ймовірність, але не на 100 відсотків ясно", - наводить слова Нагельсманна пресслужба "Баварії".

Додамо, що цього сезону Девіс провів 23 матчі за мюнхенців в усіх турнірах і відзначився 6 результативними передачами.

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