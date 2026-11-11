Усупереч рішенню CAS: Канада не видаватиме візи росіянам на молодіжний чемпіонат світу з хокею

Прапор Канади на льодовій арені / © Associated Press

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Уряд Канади офіційно поінформував Міжнародну федерацію хокею (IIHF) та власну федерацію хокею, що не видаватиме візи російським хокеїстам на молодіжний чемпіонат світу (U-20).

Про це з посиланням на інституцію повідомляє TSN.

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В уряді Канади оголосили, що не видаватимуть візи росіянам для участі в молодіжному чемпіонаті світу. Російські хокеїсти, які вже мають канадські візи, також не зможуть взяти участь, навіть під "нейтральним" прапором.

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Державний секретар Канади у справах спорту Адам ван Куверден уточнив, що статус "нейтрального спортсмена", який застосовувався до росіян на інших змаганнях, стосується лише окремих осіб, а не команд, тому команди Росії не отримають візи.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею відбудеться в Канаді від 26 грудня до 5 січня 2027 року.

Раніше прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна не пустить збірну Росії на молодіжний чемпіонат світу з хокею, незважаючи на скандальне рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про скасування її відсторонення від міжнародних турнірів.

Швейцарія та Швеція вже оголосили, що відмовляються грати з росіянами на молодіжному чемпіонаті світу з хокею.

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Нагадаємо, 30 жовтня CAS задовольнив апеляцію російської федерації хокею та скасував відсторонення російських команд від міжнародних турнірів, зобов’язавши IIHF дозволити збірним країни-окупантки брати участь у світових змаганнях.

Таким чином, молодіжна та доросла збірні Росії отримали право зіграти на майбутніх чемпіонатах світу. Росіяни вже офіційно замінили Норвегію в еліті молодіжного ЧС, а тепер під загрозою перебуває також місце України в еліті дорослого ЧС, куди наша команда повернулася вперше за 20 років.

Збірна України з хокею останньою кваліфікувалася на ЧС-2027 в еліті, посівши друге місце на ЧС-2026 у дивізіоні ІА.

Водночас CAS зобов’язав IIHF повернути російські команди до міжнародних змагань, зокрема й збірну Росії на чемпіонат світу на тому рівні, на якому її відсторонили 2022 року. Оскільки чоловіча збірна РФ тоді виступала в елітному дивізіоні, її повернення може означати, що саме Україна втратить своє місце серед найсильніших команд світу.

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Однак, колишній віцепрезидент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Калерво Куммола запевнив, що збірну України не виключать з еліти ЧС-2027 з хокею. Водночас питання повернення Росії до міжнародного хокею залишається на порядку денному.

Низка європейських збірних, зокрема Фінляндія, Норвегія, Данія, Латвія, Чехія, Швеція, Франція та Австрія вже заявили, що бойкотуватимуть матчі з російською командою на світовій першості. Крім того, через потенційну участь російської збірної майбутній ЧС-2027 з хокею почав втрачати спонсорів.

ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні відбудеться від 14 до 30 травня 2027 року в Німеччині.

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