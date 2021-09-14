Уся команда відмовилася від солодощів: воротар "Манчестер Юнайтед" розсекретив суперменю Роналду

Гравці "червоних дияволів" почали брати приклад з 36-річного Кріштіану в харчуванні.

Голкіпер "Манчестер Юнайтед" Лі Грант розповів, чим харчується зірковий новачок клубу Кріштіану Роналду.

За його словами, португальський бомбардир вже чинить вплив на своїх партнерів в плані здорового харчування. Воротар "червоних дияволів" поділився історією, яка сталася під час командної вечері.

"Вечір п'ятниці, ми в готелі. Зазвичай, коли вечеря закінчилась, можна дозволити собі яблучний пиріг, брауні або ще щось. Але жоден гравець ні до чого такого навіть не доторкнувся.

Усі дивилися, що в тарілці у Кріштіану. Що в ній було? Кіноа (хлібна зернова культура - прим.), авокадо і пара зварених круто яєць. Цей хлопець у приголомшливій формі. У нього майже найкраще тіло в команді... Після мене", - пожартував Грант.

“On Friday’s you finish your dinner & you have a few cheat food out.”



“Not one player touched the crumble & custard because everyone was looking at Cristiano’s plate!”



Lee Grant tells the story of how Cristiano Ronaldo’s presence put #MUFC players off of dessert pic.twitter.com/NGciSvzuVP — talkSPORT (@talkSPORT) September 12, 2021

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Роналду феєрично дебютував за "Манчестер Юнайтед" після свого повернення. У своєму першому ж матчі португалець оформив дубль у ворота "Ньюкасла".

Роналду виступав за "Манчестер Юнайтед" від 2003 до 2009 року. До свого повернення у складі "манкуніанців" Кріштіану провів 292 матчів і забив 118 м'ячів.

За трансфер Роналду МЮ заплатив "Ювентусу" 15 мільйонів євро. Також передбачено бонуси у розмірі до 8 мільйонів євро залежно від виступів португальця. Кріштіану підписав контракт за схемою 2+1 .

. Після чотирьох турів "червоні дияволи" з 10 очками очолюють турнірну таблицю АПЛ. 14 вересня Роналду і Ко проведуть матч стартового туру Ліги чемпіонів з "Янг Бойз", а 19 вересня на "манкуніанців" чекає гра АПЛ проти "Вест Гема".

Раніше ТСН Проспорт писав, що колишній шефкухар Роналду розповів про чемпіонське харчування Кріштіану.

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