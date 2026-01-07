Усик 7 січня привітав українців з Різдвом – відеозвернення на тлі церкви

Олександр Усик / © Associated Press

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик 7 січня привітав українців з Різдвом.

Вранці 7 січня український боксер виклав в Instagram-сторіз відеозвернення до своїх підписників на тлі церкви.

"Христос народився! Славімо його! Зі святом, дорогі друзі. Духовної сили всім, любові та щастя", – сказав Усик.

Зазначимо, що від 2023 року Україна офіційно святкує Різдво Христове за новоюліанським календарем – 25 грудня, а не за юліанським – 7 січня.

Раніше повідомлялося, що Усик зворушливо привітав українців з Новим роком.

Нагадаємо, Олександр розповів, що планує повернутися на ринг 2026 року та хоче провести бій з американцем Деонтеєм Вайлдером.

За словами менеджера українського боксера Егіса Клімаса, бій між Усиком і Вайлдером може відбутися наприкінці квітня або на початку травня 2026 року в США.