ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
323
Час на прочитання
1 хв

Усик 7 січня привітав українців з Різдвом – відеозвернення на тлі церкви

Боксер опублікував відеозвернення до своїх підписників на тлі церкви, привітавши зі святом.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик 7 січня привітав українців з Різдвом.

Вранці 7 січня український боксер виклав в Instagram-сторіз відеозвернення до своїх підписників на тлі церкви.

"Христос народився! Славімо його! Зі святом, дорогі друзі. Духовної сили всім, любові та щастя", – сказав Усик.

Зазначимо, що від 2023 року Україна офіційно святкує Різдво Христове за новоюліанським календарем – 25 грудня, а не за юліанським – 7 січня.

Раніше повідомлялося, що Усик зворушливо привітав українців з Новим роком.

Нагадаємо, Олександр розповів, що планує повернутися на ринг 2026 року та хоче провести бій з американцем Деонтеєм Вайлдером.

За словами менеджера українського боксера Егіса Клімаса, бій між Усиком і Вайлдером може відбутися наприкінці квітня або на початку травня 2026 року в США.

Дата публікації
Кількість переглядів
323
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie