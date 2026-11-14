Усик анонсував Rising Stars III у Львові: бій Хижняка та повернення Даніеля Лапіна

Вечір боксу Rising Stars III у Львові

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19 грудня у львівському Emily Resort відбудеться Rising Stars III: Constellation — третій вечір професійного боксу після перезапуску промоутерської компанії Олександра Усика Usyk 17 Promotions. Головною подією турніру стане поєдинок Олександра Хижняка, а у співголовному бою на ринг повернеться Даніель Лапін.

Пряму трансляцію вечора покажуть Київстар ТБ та DAZN.

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Загалом програма вечора включатиме дев'ять поєдинків. Окрім головних боїв, на ринг вийдуть сім боксерів Usyk 17 Promotions, які зустрінуться з іноземними суперниками.

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Сервісним партнером події виступає Ready to Fight — глобальна боксерська платформа, яку організатори використовують під час підготовки до вечору боксу для пошуку спаринг-партнерів і потенційних суперників.

Хижняк очолить вечір, Лапін повернеться на ринг

Головною подією Rising Stars III: Constellation стане поєдинок Олександра Хижняка.

У межах боксерського вечору Rising Stars II у серпні цього року Хижняк завоював свій перший пояс у професійному боксі — WBA Gold International, перемігши аргентинця Дурваля Еліаса Паласіо. У грудні він знову має вийти на ринг у Львові.

Ще одна очікувана подія — повернення на ринг Даніеля Лапіна, колишнього володаря титулів IBF Inter-Continental, WBA Continental та WBO International.

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Олександр Усик: "Хочу, щоб наші хлопці могли думати про головне — про бокс"

Для засновника Usyk 17 Promotions Олександра Усика розвиток молодих спортсменів залишається головним пріоритетом компанії. Він наголошує: завдання промоушену — створювати умови, за яких боксери зможуть максимально зосередитися на своїй кар'єрі.

"Пишаюся бійцями Usyk 17 Promotions. Бачу, як вони зростають, скільки працюють і як з кожним боєм стають сильнішими. Так само пишаюся нашою командою, яка попри війну організовує великі боксерські вечори в Україні. Саме цього я й прагнув — дати нашим хлопцям можливість розвиватися, проявляти себе, йти до своїх мрій. Хочу, щоб вони могли зосередитися на головному — на боксі та тренуваннях. А про все інше ми подбаємо. Будемо поруч, підтримаємо, підставимо плече", — Олександр Усик, засновник Usyk 17 Promotions.

Підсумки першого року після перезапуску

2026 рік став новим етапом у розвитку Usyk 17 Promotions. Після перезапуску компанія провела два вечори професійного боксу: у березні — в Equides Club у Лісниках під Києвом, у серпні — на !FESTrepublic у Львові.

Перший захід відвідав Ентоні Джошуа — колишній чемпіон світу в надважкій вазі та одна з найвідоміших постатей сучасного боксу. На цьому ж шоу Олександр Хижняк дебютував серед професіоналів, а вже за кілька місяців здобув свій перший титул.

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Rising Stars III: Constellation стане третім боксерським вечором компанії у 2026 році. Наступний крок — розширення географії турнірів.

"Від самого початку ми відкрито заявляли про свої амбіції: розвивати українських боксерів і виводити їх на міжнародну арену. За цей рік ми провели два великих боксерських вечори, допомогли Олександру Хижняку здобути перший професійний титул та привернули увагу світової боксерської спільноти. Зараз усі зусилля команди спрямовані на Rising Stars III у Львові. Водночас ми вже плануємо наступний етап розвитку компанії — розширення географії наших турнірів на Європу у 2027 році. Наша мета — не лише відкривати нові можливості для українських спортсменів, а й розвивати Usyk 17 Promotions як впізнаваний і конкурентоспроможний міжнародний промоушен", — Сергій Лапін, менеджер Usyk 17 Promotions.

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