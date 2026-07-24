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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
176
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2 хв

Усик анонсував великий вечір боксу у Львові

Боксерське шоу буде присвячене 35-й річниці Незалежності України.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Олександр Усик

Олександр Усик / Фото: Денис Дідківський

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик та його промоутерська компанія Usyk 17 Promotions оголосили про проведення великого вечора боксу у Львові.

Захід відбудеться 22 серпня на території !FESTRepublic та буде присвячений 35-й річниці Незалежності України. У межах боксерського шоу заплановано 12 професійних поєдинків.

Окрім боксерських поєдинків, на глядачів чекає концертна програма за участю топових українських артистів.

"Саме у Львові, 2014 року, Олександр Усик завоював свій перший титул у професійній кар'єрі. Через 12 років історія продовжується. Львів стане містом, де нове покоління боксерів Usyk17 Promotions зробить наступний крок на шляху до чемпіонських титулів", — йдеться у публікації.

Також зазначається, що старт продажу квитків на вечір боксу — уже зовсім скоро.

Додамо, що Усик саме у Львові 2014 року завоював свій перший професійний чемпіонський титул, коли нокаутував південноафриканця Даніеля Брюера і став володарем пояса WBO Inter-Continental у першій важкій вазі.

У березні 2026 року Усик та його компанія вже організовували вечір боксу в Україні. Захід відбувся у готельному комплексі Equides Club (село Лісники під Києвом), свої поєдинки провели відомі українські боксери Олександр Хижняк та Даніель Лапін, а подію відвідав британський ексчемпіон світу в хевівейті Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, наприкінці червня Усик відмовився від усіх своїх титулів у надважкій вазі.

Востаннє Олександр виходив у ринг у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

У послужному списку 39-річного Усика 25 перемог (16 — нокаутом) у 25 поєдинках на профірингу.

Раніше повідомлялося, що Усик назвав можливих суперників для останнього бою у своїй кар'єрі.

Також ми розповідали, що у команді Усика розкрили плани боксера після відмови від титулів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
176
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