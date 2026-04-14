Усик — чемпіон: The Ring оновив рейтинг боксерів хевівейту після перемоги Ф'юрі над росіянином

Авторитетний журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги. Очолює його чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик.

Український боксер володіє чемпіонським поясом The Ring, перебуваючи на самій вершині, але поза рейтингом.

Ексчемпіон світу в надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі після перемоги над росіянином Арсланбеком Махмудовим повернувся до рейтингу та піднявся на третю позицію.

На першому місці перебуває британець Фабіо Вордлі, який став володарем пояса WBO у листопаді минулого року після того, як Усик відмовився від титулу й втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

На другій позиції йде німець Агіт Кабаєл. Британець Даніель Дюбуа тепер посідає четверту сходинку, а хорват Філіп Хргович — п'яту.

Рейтинг боксерів надважкої ваги від The Ring

Чемпіон — Олександр Усик (Україна, 24-0-0, 15 КО)

1. Фабіо Вордлі (Велика Британія, 20-0-1, 19 КО)

2. Агіт Кабаєл (Німеччина, 27-0-0, 19 КО)

3. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія, 35-2-1, 24 КО)

4. Даніель Дюбуа (Велика Британія, 22-3-0, 21 КО)

5. Філіп Хргович (Хорватія, 19-1-0, 14 КО)

6. Мозес Ітаума (Велика Британія, 14-0-0, 12 КО)

7. Мартін Баколе (ДР Конго, 21-2-1, 16 КО)

8. Ефе Аджагба (Нігерія, 21-1-1, 14 КО)

9. Річард Торрес-молодший (США, 14-0-0, 12 КО)

10. Мурат Гассієв (Вірменія, 33-2-0, 26 КО)

Нагадаємо, Усик востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

Наступний бій Усик проведе 23 травня в Єгипті з видатним нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.

