ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1694
Час на прочитання
2 хв

Усик дав перший коментар після перемоги над Верховеном

Олександр розповів, що в момент його поєдинку Україна зазнає масованої атаки від російських окупантів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Олександр Усик

Олександр Усик / Фото: Денис Дідківський

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик прокоментував свою перемогу над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

"Для мене це (перемога — прим.) дуже важливо, але я знаю, що зараз в Україні — моя країна — летять бомби, мої люди зараз сидять в укриттях. Моя сім'я, моя донька — вони в укритті. Вона надіслала мені повідомлення: "Тату, я тебе люблю. Ти переміг. Мені страшно". Я сказав: "О Боже мій… Дуже дякую. Дуже дякую".

Моя команда, я вас люблю. Ви — найкращі. Катерина, моя дружино, я тебе люблю. Ти — моє життя. Ти — моє життя, ти — моє серце", — сказав Усик у ринзі після бою.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій.

У бою Усик — Верховен на кону стояв пояс WBC у надважкій вазі — це був добровільний захист титулу українцем.

Також Олександр захищав титули WBA та IBF. У разі поразки він втратив би ці пояси, але вони не перейшли б до Верховена, бо нідерландець не входив до рейтингів організацій.

Крім захисту вищезгаданих поясів, Усик за перемогу над Верховеном також здобув спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Усик уперше в кар'єрі бився не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств. Для 39-річного українця це 25-та перемога на професійному рингу (16 — нокаутом) у 25 поєдинках.

Бій проти Усика став 37-ріічного Верховена другим у професійному боксі — у квітні 2014 року нідерландець у другому раунді нокаутував угорця Яноша Фінферу, після чого продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Верховен є одним з найвидатніших кікбоксерів усіх часів. За свою кар'єру в цьому виді спорту він провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1694
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie