Усик дав перший коментар після перемоги над Верховеном

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик прокоментував свою перемогу над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

"Для мене це (перемога — прим.) дуже важливо, але я знаю, що зараз в Україні — моя країна — летять бомби, мої люди зараз сидять в укриттях. Моя сім'я, моя донька — вони в укритті. Вона надіслала мені повідомлення: "Тату, я тебе люблю. Ти переміг. Мені страшно". Я сказав: "О Боже мій… Дуже дякую. Дуже дякую".

Моя команда, я вас люблю. Ви — найкращі. Катерина, моя дружино, я тебе люблю. Ти — моє життя. Ти — моє життя, ти — моє серце", — сказав Усик у ринзі після бою.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій.

У бою Усик — Верховен на кону стояв пояс WBC у надважкій вазі — це був добровільний захист титулу українцем.

Також Олександр захищав титули WBA та IBF. У разі поразки він втратив би ці пояси, але вони не перейшли б до Верховена, бо нідерландець не входив до рейтингів організацій.

Крім захисту вищезгаданих поясів, Усик за перемогу над Верховеном також здобув спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Усик уперше в кар'єрі бився не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств. Для 39-річного українця це 25-та перемога на професійному рингу (16 — нокаутом) у 25 поєдинках.

Бій проти Усика став 37-ріічного Верховена другим у професійному боксі — у квітні 2014 року нідерландець у другому раунді нокаутував угорця Яноша Фінферу, після чого продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Верховен є одним з найвидатніших кікбоксерів усіх часів. За свою кар'єру в цьому виді спорту він провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог.

