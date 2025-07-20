ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
453
Час на прочитання
1 хв

Усик дав перший коментар після перемоги нокаутом над Дюбуа в реванші

Олександр поділився першими емоціями після того, як втретє став абсолютним чемпіоном світу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Новоспечений абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик у ринзі дав перший коментар після перемоги нокаутом у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа.

"38 років – це ще молодий хлопець, запам'ятайте. 38 – це лише початок. Чому вийшло легше, ніж у першому поєдинку? Не знаю. Дякую Ісусу Христу, Діві Марії, моїй команді та публіці на "Вемблі". Дюбуа? Брате, вибач, але це спорт. Але мій народ хотів цієї перемоги", – сказав Усик.

Усик нокаутував Дюбуа в п'ятому раунді. Перед цим у тому ж раунді українець відправив британця в нокдаун. Той піднявся, але Олександр моментально добив суперника.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках.

Усик утретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу. Вперше це сталося 2018 року, коли українець переміг росіянина Мурата Гассієва у бою за всі титули крузервейту (вагова категорія до 90,7 кг). А 2024 року Олександр здобув звання "абсолюта" вже в надважкій вазі, здолавши британця Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, Усик удруге здобув перемогу над Дюбуа. Уперше боксери зустрілися в ринзі у серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie