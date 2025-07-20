Усик дав перший коментар після перемоги нокаутом над Дюбуа в реванші

Олександр Усик / © Associated Press

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Новоспечений абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик у ринзі дав перший коментар після перемоги нокаутом у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа.

"38 років – це ще молодий хлопець, запам'ятайте. 38 – це лише початок. Чому вийшло легше, ніж у першому поєдинку? Не знаю. Дякую Ісусу Христу, Діві Марії, моїй команді та публіці на "Вемблі". Дюбуа? Брате, вибач, але це спорт. Але мій народ хотів цієї перемоги", – сказав Усик.

Усик нокаутував Дюбуа в п'ятому раунді. Перед цим у тому ж раунді українець відправив британця в нокдаун. Той піднявся, але Олександр моментально добив суперника.

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Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках.

Усик утретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу. Вперше це сталося 2018 року, коли українець переміг росіянина Мурата Гассієва у бою за всі титули крузервейту (вагова категорія до 90,7 кг). А 2024 року Олександр здобув звання "абсолюта" вже в надважкій вазі, здолавши британця Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, Усик удруге здобув перемогу над Дюбуа. Уперше боксери зустрілися в ринзі у серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

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