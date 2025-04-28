Усик – Дюбуа: букмекери визначили фаворита бою за звання абсолютного чемпіона світу

Усик – Дюбуа / © @queensberrypromotions

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Після офіційне оголошення об'єднавчого бою між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа букмекери оцінили шанси боксерів здобути перемогу.

Аналітики вважають українського боксера фаворитом цього поєдинку. На перемогу Усика можна поставити з коефіцієнтом 1,20. Виграш британця – 4,85.

Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 25,00.

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Найбільш імовірним результатом бою букмекери вважають перемогу Усика нокаутом – 1,80. Тріумф Олександра суддівським рішенням – 2,55.

Дострокова перемога Дюбуа оцінюється коефіцієнтом 8,50. Успіх Даніеля за очками – 12,00.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

Раніше повідомлялося, що Усик і Дюбуа провели дуель поглядів на "Вемблі", під час якої британець штовхнув і обізвав українця.