Усик – Дюбуа: дата і час початку бою за звання абсолютного чемпіона світу

Усик – Дюбуа / © Associated Press

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У суботу, 19 липня, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик проведе бій з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

Об'єднавчий поєдинок між українцем британцем відбудеться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Зазначимо, що це буде вже друге протистояння між Усиком і Дюбуа. Уперше боксери зійшлися в ринзі у серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

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Час початку бою Усик – Дюбуа

Вечір боксу на "Вемблі" стартує о 19:00 за київським часом. Глядачі побачать поєдинки андеркарду. Головний бій між Усиком і Дюбуа розпочнеться не раніше 23:00.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.