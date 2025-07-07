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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
2 хв

Усик – Дюбуа: де дивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу

Українець і британець проведуть об'єднавчий поєдинок 19 липня на "Вемблі" в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © @queensberrypromotions

У суботу, 19 липня, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик проведе об'єднавчий бій з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

Поєдинок між українцем британцем відбудеться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Це буде друге протистояння між Усиком і Дюбуа. Уперше боксери зійшлися в ринзі у серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Де дивитися бій Усик – Дюбуа

В Україні реванш Усик – Дюбуа транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Головний бій та весь файткард вечора боксу можна буде подивитися за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

Поєдинок Усик – Дюбуа з місця подій на "Вемблі" прокоментує Володимир Кобельков. Трансляція буде доступна в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", який з'явиться на сервісі в день події.

Вечір боксу в Лондоні стартуватиме орієнтовно о 19:00 за київським часом, а головний бій між Усиком і Дюбуа розпочнеться близько о 23:30 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Дюбуа.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Також ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш.

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Дата публікації
Кількість переглядів
105
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