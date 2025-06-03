Усик – Дюбуа: ексчемпіон світу зробив сміливий прогноз на бій за звання "абсолюта"

Усик – Дюбуа / © @queensberrypromotions

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Колишній чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі Джонні Нельсон поділився очікуваннями від прийдешнього об'єднавчого поєдинку між чемпіоном світу в хевівейті за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

На думку 58-річного британця, бій завершиться поразкою його співвітчизника.

Нельсон упевнений у перемозі Усика та схиляється до того, що українець нокаутує свого суперника.

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"Це буде повторення їхнього першого бою. Усик уже багато разів підтверджував свій клас. Якщо він одного разу боксував з кимось і перемагав, то йому буде набагато простіше це повторити. Згадайте реванш з Ф'юрі, коли Усик мав більш переконливий вигляд, ніж у першому бою. Це факти, а не просто розмови.

Якщо керуватися фактами, мабуть, це знову станеться з Дюбуа. Думаю, що Усик його нокаутує", – сказав Нельсон у коментарі YouTube-каналу Boxing News.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

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Зазначимо, що Усик і Дюбуа влаштували суперечку на пресконференції перед реваншем через скандальний епізод з першого поєдинку, коли британець завдав українцеві забороненого удару нижче пояса.

Також на пресконференції Олександр дотепно потролив свого суперника.

За день до цього Усик і Дюбуа провели дуель поглядів на "Вемблі", під час якої британець штовхнув і обізвав українця.

Пізніше Дюбуа пояснив, чому штовхнув та обізвав Усика під час битви поглядів.

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Раніше у Мережі було опубліковано офіційне промо бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо, букмекери вже визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.