ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
443
Час на прочитання
2 хв

Усик – Дюбуа: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу

Український боксер постарається вдруге заволодіти усіма поясами хевівейту.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © Associated Press

У суботу, 19 липня, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик проведе об'єднавчий бій з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

Поєдинок між українським і британським боксерами відбудеться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Вечір боксу в Лондоні стартує поєдинками андеркарду орієнтовно о 19:00 за київським часом, а головний бій між Усиком і Дюбуа розпочнеться близько 23:30.

Усик і Дюбуа вдруге зійдуться в ринзі. Перший бій між боксерами відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Для Усика це шанс удруге стати "абсолютом" у надважкій вазі. Олександр володів усіма поясами хевівейту після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі у травні 2024 року, а потім відмовився від титулу IBF заради проведення реваншу з "Циганським королем".

Дюбуа підвищили з тимчасового до повноцінного чемпіона IBF після того, як Усик відмовився від цього пояса. У вересні 2024 року Даніель захистив отриманий титул, нокаутувавши на "Вемблі" свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція реваншу Усик – Дюбуа.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
443
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie