Усик – Дюбуа: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу

Усик – Дюбуа / © Associated Press

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У суботу, 19 липня, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик проведе об'єднавчий бій з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

Поєдинок між українським і британським боксерами відбудеться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Вечір боксу в Лондоні стартує поєдинками андеркарду орієнтовно о 19:00 за київським часом, а головний бій між Усиком і Дюбуа розпочнеться близько 23:30.

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Усик і Дюбуа вдруге зійдуться в ринзі. Перший бій між боксерами відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Для Усика це шанс удруге стати "абсолютом" у надважкій вазі. Олександр володів усіма поясами хевівейту після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі у травні 2024 року, а потім відмовився від титулу IBF заради проведення реваншу з "Циганським королем".

Дюбуа підвищили з тимчасового до повноцінного чемпіона IBF після того, як Усик відмовився від цього пояса. У вересні 2024 року Даніель захистив отриманий титул, нокаутувавши на "Вемблі" свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

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В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція реваншу Усик – Дюбуа.