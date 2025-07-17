Усик – Дюбуа: онлайн-відеотрансляція пресконференції боксерів перед реваншем

Усик – Дюбуа / © @queensberrypromotions

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У четвер, 17 липня, у Лондоні відбудеться офіційна пресконференція чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика і володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа перед боєм-реваншем.

За два дні до об'єднавчого поєдинку український і британський боксери поспілкуються зі ЗМІ.

Пресконференція за участю Усика і Дюбуа розпочнеться о 15:00 за київським часом.

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До вашої уваги онлайн-відеотрансляція пресконференції боксерів перед реваншем.

Додамо, що напередодні Усик і Дюбуа провели відкрите тренування, на яке українець вийшов у футболці з написом "Звільніть захисників "Азовсталі".

У п'ятницю, 18 липня, Усик і Дюбуа пройдуть зважування (о 17:00 за київським часом), після чого відбудеться фінальна дуель поглядів перед реваншем.

Сам бій відбудеться у суботу, 19 липня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

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Вечір боксу на "Вемблі" стартує о 19:00 за київським часом. Глядачі побачать поєдинки андеркарду, після чого відбудеться головний бій між Усиком і Дюбуа, який розпочнеться близько 23:30.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

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Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.