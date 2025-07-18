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Усик – Дюбуа: онлайн-відеотрансляція церемонії зважування перед реваншем
Українець і британець покажуть свою вагу за день до об'єднавчого поєдинку.
У п'ятницю, 18 липня, відбудеться церемонія зважування чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика і володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа перед боєм-реваншем.
Українець і британець покажуть свою вагу за день до об'єднавчого поєдинку.
Церемонія зважування розпочнеться о 17:00 за київським часом.
До вашої уваги онлайн-відеотрансляція церемонії зважування Усика і Дюбуа.
Реванш Усик – Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
Вечір боксу на "Вемблі" стартує о 19:00 за київським часом. Глядачі побачать поєдинки андеркарду, після чого відбудеться головний бій між Усиком і Дюбуа, який розпочнеться близько 23:30.
На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Дюбуа.
Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.
Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.
Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.
Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.