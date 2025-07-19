Усик – Дюбуа: онлайн-відеотрансляція вечора боксу в Лондоні

Усик – Дюбуа / © Associated Press

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У суботу, 19 липня, в Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбувається вечір боксу, головною подією якого стане бій-реванш між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

Поєдинку між Усиком і Дюбуа передуватиме андеркард, у межах якого свої бої проведуть зокрема і два українські боксери – Владислав Сіренко та Даніель Лапін.

30-річний Сіренко зустрінеться в ринзі з британцем Соломоном Дакресом. Спочатку Владислав повинен був битися з іншим українцем володарем пояса WBC International у надважкій вазі Андрієм Новицьким, але той знявся з поєдинку через травму.

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28-річний Лапін захищатиме титули IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі проти британця Льюїса Едмондсона.

До вашої уваги пряма відеотрансляція андеркарду реваншу Усик – Дюбуа.

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Усиком і Дюбуа розпочнеться близько 23:30 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Дюбуа.

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Нагадаємо, перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.