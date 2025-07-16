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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
2 хв

Усик – Дюбуа: онлайн-відеотрансляція відкритого тренування боксерів перед реваншем

Українець і британець покажуть свою фізичну форму за кілька днів до об'єднавчого поєдинку.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © x.com/Queensberry

У середу, 16 липня, у Лондоні відбудеться відкрите тренування чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика і володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа перед боєм-реваншем.

Українець і британець покажуть свою фізичну форму за кілька днів до об'єднавчого поєдинку.

Відкрите тренування обох боксерів розпочнеться о 18:00 за київським часом.

До вашої уваги онлайн-відеотрансляція відкритого тренування Усика і Дюбуа.

Додамо, що у четвер, 17 липня, на суперників чекає офіційна пресконференція. А у п'ятницю, 18 липня, вони пройдуть зважування.

Сам бій відбудеться у суботу, 19 липня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Вечір боксу на "Вемблі" стартує о 19:00 за київським часом. Глядачі побачать поєдинки андеркарду, після чого відбудеться головний бій між Усиком і Дюбуа, який розпочнеться близько 23:30.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
62
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