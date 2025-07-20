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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
336
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2 хв

Усик – Дюбуа: оприлюднено статистику ударів бою за звання абсолютного чемпіона світу

Українець перевершив суперника за загальною кількістю точних влучань.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Стали відомі статистичні підсумки бою, в якому українець Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа і став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Поєдинок відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні та завершився достроковою перемогою Усика у п'ятому раунді.

Після завершення бою була опублікована детальна статистика ударів Усика та Дюбуа в цьому поєдинку.

За весь бій Усик завдав 153 удари, 57 з яких були точними. На рахунку Дюбуа 179 ударів, 35 з яких були влучними.

Українець зробив 21 з 75 точних джебів та 36 з 78 силових ударів. Британець доніс до цілі 11 з 104 джебів та 24 з 75 силових ударів.

Статистика ударів реваншу Усик – Дюбуа / Фото: CompuBox

Статистика ударів реваншу Усик – Дюбуа / Фото: CompuBox

Раніше повідомлялося, що оприлюднено суддівські записки бою-реваншу Усик – Дюбуа.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Також доступне відео ефектного нокауту в реванші Усик – Дюбуа.

Зазначимо, що Усик утретє здобув звання абсолютного чемпіона світу. Вперше це сталося 2018 року, коли українець переміг росіянина Мурата Гассієва у бою за всі титули крузервейту (вагова категорія до 90,7 кг). А 2024 року Олександр здобув звання "абсолюта" вже в надважкій вазі, здолавши британця Тайсона Ф'юрі.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках. Даніель уже прокоментував поразку від Усика в реванші.

Нагадаємо, Усик удруге здобув перемогу над Дюбуа. Уперше боксери зустрілися в ринзі у серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

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