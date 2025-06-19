Усик – Дюбуа: що треба знати про бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі

Усик – Дюбуа / © @queensberrypromotions

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Рівно місяць залишається до головного бою 2025 року – поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.

В очікуванні цього протистояння зібрали для вас головну інформацію про прийдешній поєдинок.

Усик – Дюбуа: дата та місце бою

Поєдинок між Усиком і Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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Українець удруге в кар'єрі боксуватиме на "Вемблі". Свій перший бій на цій арені він провів у жовтні 2020 року. Тоді Олександр у своєму другому поєдинку в хевівейті рішенням суддів переміг британця Дерека Чісору.

Загалом для Усика бій з Дюбуа стане четвертим у Великій Британії. У листопаді 2018 року він нокаутував британця Тоні Белью в Манчестері, захистивши звання "абсолюта" в крузервейті. А у вересні 2021-го Олександр за очками переміг британця Ентоні Джошуа на арені "Тоттенгем Готспур" у Лондоні, ставши чемпіоном світу в надважкій вазі.

Усик – Дюбуа / © x.com/Queensberry

Усик – Дюбуа: що стоятиме на кону

На кону в об'єднавчому бою Усик – Дюбуа стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Наразі українець володіє титулами WBA, WBO, WBC та IBO, а британцю належить пояс IBF.

Олександр Усик / © Associated Press

Усик – Дюбуа: скандал у першому бою

Усик і Дюбуа вдруге зійдуться в ринзі, тому це буде поєдинок-реванш. Перший бій між боксерами відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

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Усик – Дюбуа / © Associated Press

У п'ятому раунді того поєдинку стався скандальний епізод – британець завдав українцю заборонений удар нижче пояса, після чого той опинився на канвасі рингу. Рефері не став відраховувати нокдаун, а дав Олександру кілька хвилин на відновлення.

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Після бою Дюбуа поскаржився, що у нього вкрали перемогу, бо його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Даніель заявив, що насправді він нокаутував українця і повинен був заволодіти чемпіонськими поясами. Через це у команді британця навіть вимагали анулювати результат поєдинку, однак апеляцію було відхилено.

Пізніше Дюбуа неодноразово наголошував, що судді несправедливо позбавили його перемоги в першому поєдинку з українцем. Британець налаштований помститися у реванші.

"Я повинен був виграти перший бій, але суддівське рішення позбавило мене перемоги, тож цього разу я не припущуся жодної помилки перед своїми людьми на національному стадіоні в моєму рідному місті. Зараз я став сильнішим і небезпечнішим бійцем, і Усик відчує це на собі 19 липня", – сказав Даніель.

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Усик – Дюбуа: як боксували після очної зустрічі

Після перемоги над Дюбуа в серпні 2023 року Усик провів два поєдинки – обидва в саудівському Ер-Ріяді проти британця Тайсона Ф'юрі.

У травні 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив "Циганського короля" в нокдаун.

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі у XXI столітті та першим в історії "абсолютом" хевівейту з чотирма головними титулами – WBO, WBA, IBF та WBC.

Усик – Ф'юрі / © Associated Press

У грудні 2024-го українець переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

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На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки влітку Олександр відмовився від титулу IBF.

Усик – Ф'юрі / © Associated Press

Дюбуа після поразки від Усика провів три поєдинки. У грудні 2023-го британець нокаутував американця Джаррелла Міллера, а на початку червня 2024-го достроково переміг хорвата Філіпа Хрговича у поєдинку за тимчасовий титул IBF.

Пізніше Даніеля підвищили до повноцінного чемпіона організації після того, як Усик відмовився від пояса IBF.

У вересні 2024-го Дюбуа успішно провів захист титулу IBF, коли на "Вемблі" нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

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У лютому 2025-го Даніель повинен був удруге захищати пояс IBF, але всього за кілька днів до бою з новозеландцем Джозефом Паркером знявся через вірусну інфекцію. Незважаючи на це, британець зберіг свій титул.

Даніель Дюбуа / © instagram.com/queensberrypromotions

Усик – Дюбуа: послужний список боксерів

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках на профірингу. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го.

Усик – Дюбуа: промо бою

Після офіційного оголошення реваншу Усик – Дюбуа у Мережі було опубліковано офіційний проморолик бою.

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"На кону все на "Вемблі". Даніель Дюбуа прагне стати першим британським абсолютним чемпіоном у надважкій вазі цього століття у грандіозному реванші з Олександром Усиком", – йдеться в підписі до промо бою.

Усик – Дюбуа: медіазаходи перед боєм

29 квітня Усик і Дюбуа взяли участь у пресконференції в Лондоні, присвяченій їхньому прийдешньому бою.

Під час пресконференції Усик і Дюбуа влаштували суперечку через скандальний епізод з першого поєдинку, коли британець завдав українцеві забороненого удару нижче пояса.

Також на пресконференції Олександр дотепно потролив свого суперника.

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Олександр Усик / © x.com/DAZNBoxing

Завершилася пресконференція битвою поглядів, яка минула досить спокійно.

Усик – Дюбуа / © @queensberrypromotions

Боксери подивилися один одному в очі, після чого британець першим відвів погляд.

За день до цього Усик і Дюбуа провели дуель поглядів на "Вемблі", під час якої британець штовхнув і обізвав українця.

Усик – Дюбуа / © @queensberrypromotions

Пізніше Даніель пояснив свою нахабну поведінку.

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Також повідомлялося, що Усик відповів на критику з боку тренера Дюбуа, який звинуватив його у шахрайстві.

Усик – Дюбуа: гонорари боксерів

За інформацією News Bet365, загальний гонорар за бій Усик – Дюбуа складе 203,5 мільйона доларів.

Із цієї суми Усик отримає 132,28 млн доларів, а Дюбуа – 71,22 млн доларів. Для українця та британця це будуть найбільші гонорари в кар'єрі.

До слова, за реванш проти бритаця Тайсона Ф'юрі український чемпіон заробив 114 мільйонів доларів, а за перший поєдинок з "Циганським королем" – 45 мільйонів доларів.

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Олександр Усик / © @queensberrypromotions

Усик – Дюбуа: прогноз букмекерів на бій

Аналітики букмекерських контор вважають фаворитом поєдинку українського боксера. На перемогу Усика можна поставити з коефіцієнтом 1,20. Виграш Дюбуа – 4,85.

Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 25,00.

Найбільш імовірним результатом бою букмекери вважають перемогу Усика нокаутом – 1,80. Тріумф Олександра суддівським рішенням – 2,55.

Дострокова перемога британця оцінюється коефіцієнтом 8,50. Успіх Даніеля за очками – 12,00.

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Усик – Дюбуа / © @queensberrypromotions