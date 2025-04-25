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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
148
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2 хв

Усик – Дюбуа: визначено нову дату бою за звання абсолютного чемпіона світу

Поєдинок відбудеться тижнем пізніше, ніж планувалося спочатку.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © facebook.com/K2Ukraine

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа проведуть 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Про це повідомляє видання The Ring.

Спершу планувалося, що поєдинок відбудеться 12 липня, проте його вирішили перенести на тиждень пізніше. Місце проведення бою Усик – Дюбуа не змінилося.

Раніше повідомлялося, що Дюбуа зобов'язали захищати титул IBF у бою з його співвітчизником Дереком Чісорою. Однак Даніель зможе уникнути цього, якщо домовиться про об'єднавчий поєдинок з Усиком.

На кону в реванші Усик – Дюбуа стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Наразі українець володіє титулами WBA, WBO, WBC та IBO, а британцю належить пояс IBF.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

У лютому цього року Дюбуа повинен був захищати титул IBF у поєдинку з новозеландцем Джозефом Паркером, але за кілька днів до бою знявся через вірусну інфекцію.

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Дата публікації
Кількість переглядів
148
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