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Усик дізнався своє місце в рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії
Українець зберіг лідерство в почесному рейтингу Р4Р від The Ring.
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик залишився на першому місці в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р) за версією авторитетного журналу The Ring.
38-річний український боксер беззмінно очолює цей рейтинг від літа минулого року – після своєї перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
До топ-3 рейтингу P4P від The Ring, як і раніше, входять японець Наоя Іноуе та американець Теренс Кроуфорд.
Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring
1. Олександр Усик
2. Наоя Іноуе
3. Теренс Кроуфорд
4. Дмитро Бівол
5. Артур Бетербієв
6. Джессі Родрігес
7. Дзюнто Накатані (+1 позиція)
8. Сауль Альварес (-1)
9. Кен Широ (+1)
10. Давид Бенавідес
Нагадаємо, що свій наступний поєдинок Усик проведе 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні проти володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
У послужному списку Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.