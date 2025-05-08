Усик дізнався своє місце в рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії

Олександр Усик / © @queensberrypromotions

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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик залишився на першому місці в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р) за версією авторитетного журналу The Ring.

38-річний український боксер беззмінно очолює цей рейтинг від літа минулого року – після своєї перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

До топ-3 рейтингу P4P від The Ring, як і раніше, входять японець Наоя Іноуе та американець Теренс Кроуфорд.

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Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring

1. Олександр Усик

2. Наоя Іноуе

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмитро Бівол

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5. Артур Бетербієв

6. Джессі Родрігес

7. Дзюнто Накатані (+1 позиція)

8. Сауль Альварес (-1)

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9. Кен Широ (+1)

10. Давид Бенавідес

Нагадаємо, що свій наступний поєдинок Усик проведе 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні проти володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

У послужному списку Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

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