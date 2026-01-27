Усик допоміг "Поліссю" перемогти фіналіста плейоф МЛС у товариському матчі

Олександр Усик / facebook.com/fcpolissya

Реклама

Чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик узяв участь у товариському матчі "Полісся" проти канадського "Ванкувер Вайткепс".

Український боксер, якому 17 січня виповнилося 39 років, вишов на поле в другому таймі, замінивши на 75-й хвилині форварда Миколу Гайдучика за рахунку 2:0 на користь житомирського клубу.

Олександр дограв поєдинок до фінального свистка. Напередодні, 26 січня, він приєднався до "Полісся" на тренувальних зборах в Іспанії.

Реклама

Підопічні Руслана Ротаня перемогли "Ванкувер Вайткепс" з рахунком 2:0 . Голами за житомирський клуб відзначились Олександр Назаренко та Олексій Гуцуляк, який повернувся до основної команди після скандального переведення до юнацького складу через відмову подовжити контракт із "вовками".

Зазначимо, що в стартовому складі канадського клубу вийшов легендарний німецький півзахисник Томас Мюллер, який майже всю свою кар'єру провів у мюнхенській "Баварії".

2025 року "Ванкувер Вайткепс" зупинився за крок від чемпіонського титулу МЛС, програвши у фіналі плейоф "Інтеру" Маямі аргентинського форварда Ліонеля Мессі.

Нагадаємо, востаннє Олександр виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Усик зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Реклама

Олександр залишається непереможним на професійному рингу. В його послужному списку 24 перемоги (15 – нокаутом) та жодної поразки.

У листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Олександр уже заявив, що планує повернутися на ринг 2026 року та хоче провести бій з американцем Деонтеєм Вайлдером.