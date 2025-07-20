"Усик – експерт з вимикання світла": реакція соцмереж на перемогу українця в реванші з Дюбуа

Усик – Дюбуа / © x.com/DAZNBoxing

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У ніч проти 20 липня український боксер Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа в бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Поєдинок відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні та завершився достроковою перемогою Усика у п'ятому раунді.

Завдяки цьому Усик утретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу. Вперше це сталося 2018 року, коли українець переміг росіянина Мурата Гассієва у бою за всі титули крузервейту (вагова категорія до 90,7 кг). А 2024 року Олександр здобув звання "абсолюта" вже в надважкій вазі, здолавши британця Тайсона Ф'юрі.

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До вашої уваги коментарі уболівальників, які в соцмережах бурхливо відреагували на тріумф українського боксера.

"Тільки приїхали з позицій, а тут уже Усик чемпіон".

"Усик – геній боксу"

"Олександр Усик з притаманним йому прагматизмом нокаутував Дюбуа й подякував бійцям на фронті".

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"Я вражений. Усик був помітно сильнішим".

"Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді та став абсолютним чемпіоном світу!Це третій "абсолют" у кар'єрі Усика – спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті, а потім двічі – у хевівейті".

"Усик зводив Дюбуа до школи".

"Усик ж попередив, не кажи гоп, поки не перестрибнеш".

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"Як гарно Усик поставив його на коліна".

"Супер! Вітаємо чемпіона. Ні хвилини не сумнівалась, що Усик переможе".

"Усик – експерт з вимикання світла. Треба дати йому прізвисько Блекаут".

"Дюбуа не сплатив за світло, і ДТЕК його вимкнув. Усик чемпіон. Слава Україні".

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На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Також доступне відео ефектного нокауту в реванші Усик – Дюбуа.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках. Даніель уже прокоментував поразку від Усика в реванші.

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Нагадаємо, Усик удруге здобув перемогу над Дюбуа. Уперше боксери зустрілися в ринзі у серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.