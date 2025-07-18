Усик і Дюбуа показали вагу перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Реклама

У п'ятницю, 18 липня, відбулася церемонія зважування чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика і володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа перед боєм-реваншем.

Українець і британець показали свою вагу за день до об'єднавчого поєдинку.

Дюбуа переважив Усика. Ваги під британцем показали 110,5 кг. Вага українця склала 103,1 кг – це рекордний показник за його кар'єру.

Реклама

До слова, перед реваншем з Тайсоном Ф'юрі український боксер важив 102,5 кг, перед першим боєм з "Циганським королем" – 101,8 кг.

Перед першим поєдинком Усик – Дюбуа, який відбувся влітку 2023 року, британець показав вагу 105,7 кг проти 100,1 кг в українця.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Вечір боксу на "Вемблі" стартує о 19:00 за київським часом. Глядачі побачать поєдинки андеркарду, після чого відбудеться головний бій між Усиком і Дюбуа, який розпочнеться близько 23:30.

Реклама

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Дюбуа.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.

Реклама

Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.