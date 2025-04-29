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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
1 хв

Усик і Дюбуа провели битву поглядів після пресконференції у Лондоні (відео)

Претенденти на звання абсолютного чемпіона зазирнули один одному в очі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © facebook.com/K2Ukraine

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик і володар титулу IBF Даніель Дюбуа провели дуель поглядів після пресконференції у Лондоні, присвяченій їхньому майбутньому об'єднавчому бою.

Цього разу все минуло досить спокійно. Боксери зазирнули один одному в очі, після чого першим відвів погляд британець.

Додамо, що на пресконференції українець потролив свого суперника.

Зазначимо, що напередодні Усик і Дюбуа також провели дуель поглядів на стадіоні "Вемблі", під час якої британець штовхнув і обізвав українця.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Раніше було опубліковано офіційне промо бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
80
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