Усик і Дюбуа провели битву поглядів після пресконференції у Лондоні (відео)

Усик – Дюбуа / © facebook.com/K2Ukraine

Реклама

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик і володар титулу IBF Даніель Дюбуа провели дуель поглядів після пресконференції у Лондоні, присвяченій їхньому майбутньому об'єднавчому бою.

Цього разу все минуло досить спокійно. Боксери зазирнули один одному в очі, після чого першим відвів погляд британець.

Додамо, що на пресконференції українець потролив свого суперника.

Реклама

Зазначимо, що напередодні Усик і Дюбуа також провели дуель поглядів на стадіоні "Вемблі", під час якої британець штовхнув і обізвав українця.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Раніше було опубліковано офіційне промо бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.