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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
2 хв

Усик і Дюбуа провели пресконференцію та дуель поглядів перед реваншем (відео)

Українець і британець відповіли на запитання журналістів та зазирнули в очі один одному.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © x.com/DAZNBoxing

У четвер, 17 липня, у Лондоні відбулася офіційна пресконференція чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика і володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа перед боєм-реваншем.

"Привіт, Лондоне. Я радий бути тут знову. Це моя ніч – я вірю в це. Я вірю в Бога та Матір Божу. Я готувався до цього бою. Я українець.

Кожен мій бій важливий для мене і для команди. Зараз цей бій важливий для моєї країни та для воїнів, які її захищають. Це мотивація для моїх людей. Це дуже важливо для мене", – сказав Усик на пресконференції.

"Я правильно підготувався, я зараз просто на іншому рівні. Я готовий пройти крізь усе, що потрібно зробити в суботу та забрати всі пояси. Я на підйомі. Я прагну слави та величі.

Це історія, яка пишеться просто зараз, і я збираюся влаштувати справжній розгром. Я голодний. Я готовий до цього", – сказав Дюбуа.

Після пресконференції боксери влаштували битву поглядів, уважно зазирнувши в очі один одному.

Повне відео пресконференції Усика та Дюбуа

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.

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