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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
30
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Усик і Дюбуа влаштували суперечку на пресконференції перед реваншем (відео)

Боксери пригадали скандальний епізод з першого поєдинку, коли британець завдав українцеві забороненого удару нижче пояса.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © x.com/DAZNBoxing

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик і володар титулу IBF Даніель Дюбуа влаштували суперечку на пресконференції у Лондоні, присвяченій їхньому майбутньому об'єднавчому бою.

Українець і британець пригадали епізод з їхнього першого поєдинку, коли Дюбуа завдав Усику забороненого удару нижче пояса.

Дюбуа укотре заявив, що його "обікрали", пообіцявши відновити справедливість у реванші.

"Чи думаю я, що мене обікрали того вечора в Польщі? Так, але це вже в минулому. У мене є шанс виправити це і прояснити суперечки. Зараз говорять багато нісенітниць, але я не можу дочекатися, щоб вкласти його спати", – сказав Дюбуа.

Своєю чергою, тренер Дюбуа заявив, що Усик заслуговує на "Оскар" за акторську гру під час падіння на канвас. Українець не забарився з відповіддю.

"Ти маєш рацію, я заслуговую на "Оскар". Слухай, ти повинен навчити свого бійця бити чисто, але я виграв цей бій своєю правою рукою – джебом. Бам! Цього достатньо", – сказав Усик.

Крім того, українець потролив свого суперника. Усик передав Дюбуа фото, де британець б'є йому нижче пояса, та попросив його залишити автограф, а потім і сам розписався на них.

Завершилася пресконференція битвою поглядів, яка минула досить спокійно. Боксери подивилися один одному в очі, після чого британець першим відвів погляд.

Зазначимо, що напередодні Усик і Дюбуа також провели дуель поглядів на стадіоні "Вемблі", під час якої британець штовхнув і обізвав українця.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У п'ятому раунді того поєдинку стався скандальний епізод – британець завдав українцеві забороненого удару нижче пояса, після чого той опинився на канвасі рингу. Рефері не став відраховувати нокдаун, а дав Олександру кілька хвилин на відновлення.

Після бою Дюбуа поскаржився, що у нього вкрали перемогу, бо його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Даніель заявив, що насправді він нокаутував українця і мав заволодіти чемпіонськими поясами. Через це в команді британця навіть вимагали анулювати результат поєдинку, однак апеляцію було відхилено.

Раніше було опубліковано офіційне промо бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Також букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
30
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