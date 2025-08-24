Усик, Харлан та Подкопаєва продекламували вірш Василя Симоненка до Дня Незалежності України

Олександр Усик / © instagram.com/usykaa

Реклама

Українські спортсмени продекламували вірш Василя Симоненка "Я закоханий палко, без міри" до Дня Незалежності.

У відеоролику знялися Лілія Подкопаєва, Ольга Харлан, Олександр Усик, Вадим Гутцайт, Парвіз Насібов, Людмила Лузан, Олександр Абраменко, Влада Харькова, Олексій Середа, Олег Верняєв, Олена Підгрушна та Ірина Коляденко.

Раніше президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності. Як зазначив лідер держави, сьогодні ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі. Українці виборюють мир та спокій, який має панувати для майбутніх поколінь.

Реклама

Зеленський висловив вдячність усім, хто захистив і захищатиме Україну в цій війні за незалежність. Він переконаний, що задля такої мети варто жити.

"Зі святом вас, великий народе великої країни! З Днем Незалежності! Слава Україні!", – резюмував він.

Нагадаємо, День Незалежності України святкують 24 серпня – ця дата залишається незмінною від часу прийняття Акту проголошення незалежності 1991 року та закріплена в українському законодавстві як офіційний символ державності.