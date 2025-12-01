ТСН у соціальних мережах

Усик назвав боксера, з яким хоче провести бій наступного року

Олександр Усик націлений зустрітися в ринзі з Деонтеєм Вайлдером.

Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик назвав боксера, з яким хоче провести бій наступного року.

У коментарі YouTube-каналу Boxing King Media українець заявив, що бажає зустрітися в ринзі з американцем Деонтеєм Вайлдером.

За словами Олександра, він уже обговорює можливість організувати поєдинок проти Вайлдера зі своєю командою.

"Я продовжу битися наступного року. Хочу провести бій з Деонтеєм Вайлдером. Мені це цікаво. Чому з ним? Він колишній чемпіон світу, відомий, сильний боксер. Він один з найкращих боксерів у надважкій вазі за останнє десятиріччя.

Кажу про це лише зараз, це ексклюзивна інформація. Я обговорюю це зі своєю командою, це мій перший варіант. Який альтернативний варіант? Ми про це не говорили. Наразі є лише один варіант – це Деонтей", – сказав Усик.

У листопаді Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Новим володарем пояса WBO став Фабіо Вордлі. Британця, який у жовтні цього року переміг новозеландця Джозефа Паркера, підвищили з тимчасового до повноцінного чемпіона організації.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Востаннє Олександр виходив у ринг у липні цього року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Усик зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

На рахунку 40-річного Вайлдера 44 перемоги (43 – нокаутом), одна нічия та чотири поразки на профірингу. В останньою бою американець у червні цього року технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Тайррелла Герндона.

Нагадаємо, раніше у команді Усика оцінили можливість бою з Вайлдером.

