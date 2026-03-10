Усик назвав бої, які збирається провести до завершення кар'єри

Олександр Усик / © Associated Press

Реклама

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик розповів, скільки боїв збирається провести до завершення кар'єри.

Український боксер зізнався, що запланував для себе ще три поєдинки.

Спочатку Усик битиметься з кікбоксером Ріко Верховеном. Потім він бажає зустрітися в ринзі з переможцем поєдинку Даніель Дюбуа — Фабіо Вордлі. Своїм останнім суперником українець хоче бачити Тайсона Ф'юрі.

Реклама

"Для мене це справжній бій. Так, Ріко — не дуже хороший боксер, але все нормально. Це такий веселий бій. Але наступний бій я хочу провести з переможцем поєдинку Даніель Дюбуа — Фабіо Вордлі.

Як довго ще залишатимуся в боксі? Три бої. Перший — Ріко. Другий — той, хто переможе в бою Вордлі — Дюбуа. Третій — мій друг, жадібне пузо Тайсон Ф'юрі", — сказав Усик.

Поєдинок між Усиком і Верховеном за правилами боксу відбудеться 23 травня в Єгипті, в Пірамідах Гізи. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.

У послужному списку 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Реклама

Нагадаємо, Усик востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Олександр зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

У листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Новим володарем титулу WBO став Вордлі. Британця, який у жовтні 2025 року переміг новозеландця Джозефа Паркера, підвищили з тимчасового до повноцінного чемпіона організації. 9 травня Фабіо в Манчестері захищатиме пояс WBO у бою проти Дюбуа.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик — Верховен.