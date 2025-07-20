Усик назвав потенційних суперників для наступного бою після перемоги над Дюбуа в реванші

Олександр Усик / © x.com/Queensberry

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Новоспечений абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик після яскравої перемоги нокаутом у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа назвав потенційних суперників для свого наступного поєдинку.

Український боксер звернувся до вболівальників на стадіоні "Вемблі", запитавши у них, проти кого вони хочуть бачити його наступний бій.

"Хто наступний? Може Тайсон Ф'юрі? Можливо, Дерек Чісора, Ентоні Джошуа. Може Джозеф Паркер? Поки що не можу сказати, бо хочу повернутися додому", – сказав Усик.

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На запитання щодо своїх подальших планів Олександр відповів, що зараз збирається повернутися до сім'ї та відпочити.

"Чого ще можу досягти? Нічого. Це все. Я просто хочу відпочити. Не знаю. Хочу додому, до сім'ї, до жінки та дітей. Хочу відпочити. Але, можливо, через 2-3 місяці... Зараз я хочу відпочити", – наголосив Усик.

Усик нокаутом переміг Дюбуа у п'ятому раунді та утретє здобув звання абсолютного чемпіона світу. Вперше це сталося 2018 року, коли українець переміг росіянина Мурата Гассієва у бою за всі титули крузервейту (вагова категорія до 90,7 кг). А 2024 року Олександр здобув звання "абсолюта" вже в надважкій вазі, здолавши британця Тайсона Ф'юрі.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

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На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках.

Нагадаємо, Усик удруге здобув перемогу над Дюбуа. Уперше боксери зустрілися в ринзі у серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.