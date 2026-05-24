Усик нокаутував Верховена і захистив чемпіонські пояси

Українець здобув дострокову перемогу над нідерландським кікбоксером.

Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / Фото: Денис Дідківський

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик нокаутом переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верховена в бою, який відбувся в ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.

Українець завершив поєдинок достроково в 11-му раунді. Спочатку Усик відправив Верховена в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій.

Зазначимо, що нідерландець нав'язав українцю дуже сильний опір і, ймовірно, навіть вигравав на суддівських записках на момент зупинки бою. Однак Олександр завершив усе достроково, нокаутувавши суперника.

У бою Усик — Верховен на кону стояв пояс WBC у надважкій вазі — це був добровільний захист титулу українцем.

Також Олександр захищав титули WBA та IBF. У разі поразки він втратив би ці пояси, але вони не перейшли б до Верховена, бо нідерландець не входив до рейтингів організацій.

Крім захисту вищезгаданих поясів, Усик за перемогу над Верховеном також здобув спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Усик уперше в кар'єрі бився не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств. Для 39-річного українця це 25-та перемога на професійному рингу (16 — нокаутом) у 25 поєдинках.

37-річний Верховен, якого називають "королем кікбоксингу", є одним з найвидатніших кікбоксерів усіх часів. За свою кар'єру в цьому виді спорту він провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог.

Бій проти Усика став Верховена другим у професійному боксі — у квітні 2014 року нідерландець у другому раунді нокаутував угорця Яноша Фінферу, після чого продовжив кар'єру в кікбоксингу.

