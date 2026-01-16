Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу поза ваговою категорією від ESPN

Олександр Усик / © Associated Press

Реклама

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р) за версією авторитетного видання ESPN.

Оновлений рейтинг було опубліковано на офіційному сайті ESPN.

38-річний непереможний українець піднявся з другого місця на вершину після того, як колишній абсолютний чемпіон світу в трьох дивізіонах американець Теренс Кроуфорд оголосив про завершення кар'єри та вибув з цього рейтингу.

Реклама

Топ-10 рейтингу P4P за версією ESPN

1. Олександр Усик (+1 позиція)

2. Наоя Іноуе (+1)

3. Дмитро Бівол (+1)

4. Джессі Родрігес (+1)

Реклама

5. Артур Бетербієв (+1)

6. Девід Бенавідес (+1)

7. Шакур Стівенсон (+1)

8. Дзунто Накатані (+1)

Реклама

9. Девін Гейні (+1)

10. Теофімо Лопес

Раніше повідомлялося, що Усик також очолив рейтинг найкращих боксерів світу поза ваговою категорією від The Ring.

Нагадаємо, у листопаді Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Реклама

Олександр планує повернутися на ринг 2026 року та хоче провести бій з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Українцю вже дозволили провести добровільний захист титулу WBC і самостійно обрати собі суперника для наступного поєдинку.

За словами менеджера українського боксера Егіса Клімаса, бій між Усиком і Вайлдером може відбутися наприкінці квітня або на початку травня 2026 року в США.