- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 57
- Час на прочитання
- 1 хв
Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу поза ваговою категорією від The Ring
Українець повернувся на вершину після завершення кар'єри Теренсом Кроуфордом.
Авторитетний журнал The Ring представив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р).
Очолив рейтинг володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик.
Українець повернувся на вершину після того, як колишній абсолютний чемпіон світу в трьох дивізіонах американець Теренс Кроуфорд оголосив про завершення кар'єри та вибув з цього рейтингу.
Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring
1. Олександр Усик (Україна) (+1)
2. Наоя Іноуе (Японія) (+1)
3. Джессі Родрігес (США) (+1)
4. Дмитро Бівол (+1)
5. Артур Бетербієв (+1)
6. Дзюнто Накатані (Японія) (+1)
7. Шакур Стівенсон (США) (+1)
8. Девід Бенавідес (США) (+1)
9. Девін Гейні (США) (+1)
10. Оскар Колласо (Пуерто-Рико) (+1)
Нагадаємо, у листопаді Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Олександр планує повернутися на ринг 2026 року та вже заявив, що хоче провести бій з американцем Деонтеєм Вайлдером.
Українцю вже дозволили провести добровільний захист титулу WBC і самостійно обрати собі суперника для наступного поєдинку.