Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу поза ваговою категорією від The Ring

Олександр Усик / © Associated Press

Авторитетний журнал The Ring представив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р).

Очолив рейтинг володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик.

Українець повернувся на вершину після того, як колишній абсолютний чемпіон світу в трьох дивізіонах американець Теренс Кроуфорд оголосив про завершення кар'єри та вибув з цього рейтингу.

Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring

1. Олександр Усик (Україна) (+1)

2. Наоя Іноуе (Японія) (+1)

3. Джессі Родрігес (США) (+1)

4. Дмитро Бівол (+1)

5. Артур Бетербієв (+1)

6. Дзюнто Накатані (Японія) (+1)

7. Шакур Стівенсон (США) (+1)

8. Девід Бенавідес (США) (+1)

9. Девін Гейні (США) (+1)

10. Оскар Колласо (Пуерто-Рико) (+1)

Нагадаємо, у листопаді Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Олександр планує повернутися на ринг 2026 року та вже заявив, що хоче провести бій з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Українцю вже дозволили провести добровільний захист титулу WBC і самостійно обрати собі суперника для наступного поєдинку.