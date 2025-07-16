Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті

Олександр Усик / © instagram.com/usykaa

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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик перед боєм-реваншем з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа розповів про найбільшу мрію у своєму житті.

Український боксер зізнався, що його головна мрія не пов'язана зі спортивною кар'єрою. Він хоче, щоб війна в Україні закінчилася й у всьому світі панував мир.

Також Олександр звернувся до людей з мотиваційною промовою.

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"Моя мрія – зупинити війну в моїй країні. Але моя мрія у майбутньому – це мир у всьому світі. Люди божевільні. Вони не усміхаються щодня. Прокидаються й думають: "Я мушу йти на роботу. Я не люблю цю роботу". Чому? Чому ви щодня ходите на роботу, але не любите її? Чому ви живете? Чому будуєте своє життя?

Але якщо ви любите цей світ, ви повинні усміхатися, танцювати, працювати, розвиватися, подорожувати, ходити. Це життя. Життя чудове", – сказав Усик в інтерв'ю DAZN Boxing.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

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У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.

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Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.