Усик перед реваншем з Дюбуа розповів, як його сім'я переживає війну в Україні

Олександр Усик зі своєю дружиною Катериною / © instagram.com/usykkate1/

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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик перед боєм-реваншем з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа розповів про те, як він і його сім'я переживають війну в Україні.

"Послухайте. Останні два тижні я розмовляю з дружиною щовечора. Щоночі літають шахеди і бомби. Я чув це, коли розмовляв із дружиною по відео, у WhatsApp. Я чув "бжжжжжжжж". Моїй доньці зараз півтора року. Коли моя донька почула тривогу, вона взяла маму за руку і пішла до бомбосховища... У півтора роки. Розумієте, що відбувається?

В Україні в останні два тижні дуже-дуже важко. Російська армія обстрілює лікарні, школи, житлові будинки, не військову інфраструктуру. Це просто цивільна інфраструктура. Я щодня отримую повідомлення з дому. Лікарня, школа, великий будинок... Не тільки Київ, а й усі українські міста. Суми, Харків, Херсон, Київ, Львів. Будь-яке українське місто", – сказав Усик.

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Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

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Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Також ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш.

Нагадаємо, став відомий розклад подій останнього тижня перед реваншем Усик – Дюбуа.