Усик підтримав Ітауму після поразки від Хрговича у чемпіонському бою

Олександр Усик / © Associated Press

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Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик прокоментував перемогу нокаутом хорватського боксера Філіппа Хрговича над британцем Мозесом Ітаумою в бою за вакантний титул IBF у хевівейті.

Відповідний допис український боксер опублікував на своїй сторінці в соцмережі X.

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Олександр привітав хорвата із завоюванням чемпіонського титулу, а британцю побажав повернутися після поразки ще сильнішим і продовжити рухатися вперед.

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"Бій Ітаума — Хргович — ще одне нагадування про те, наскільки непередбачуваним може бути бокс. Щойно ти виходиш на ринг, може статися що завгодно.

Вітаю Філіппа з чудовою перемогою. Мозесе, це не кінець. Повертайся сильнішим і продовжуй рухатися вперед. Твій шлях лише розпочався", — написав Усик.

Ітаума вважався беззаперечним фаворитом у бою з Хрговичем. 21-річний британець повністю домінував у ринзі протягом восьми раундів і мав абсолютну перевагу на суддівських записках. У другому раунді Мозес навіть відправив хорвата в нокдаун.

Однак у дев'ятому раунді 34-річний Хргович скористався тим, що його суперник витратив забагато сил, і переламав перебіг поєдинку — Ітаума зупинився і почав пропускати багато ударів. У підсумку рефері зупинив бій за секунду до того, як кут Мозеса викинув білий рушник.

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Після завершення бою Ітаума не зміг залишити арену самостійно — британця вивезли на ношах, його очі були заплющені, боксера супроводжували медичні працівники та члени його команди.

Ітаума зазнав першої поразки на профірингу. Також у його активі 14 перемог (12 — нокаутом).

Для Хрговича це 21-та перемога на професійному рингу (16-та — нокаутом). Він програв лише одного разу в кар'єрі — 2024 року британцю Даніелю Дюбуа в поєдинку за вакантний титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що в андеркарді поєдинку між Ітаумою та Хрговичем українець Денис Берінчик зазнав поразки від британця Сема Ноукса.

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Також ми розповідали, що Ітаума записав перше відеозвернення після сенсаційної поразки нокаутом від Хрговича.

Крім того, Хргович звернувся до Ітауми після видовищної перемоги нокаутом у титульному бою.

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