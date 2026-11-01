Усик підтвердив наміри змінити вагову категорію та битися з непереможним чемпіоном

Олександр Усик / © Associated Press

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Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик підтвердив наміри повернутися до першої важкої ваги для бою з Девідом Бенавідесом, який володіє титулами WBA та WBO.

"Я "зачистив" гевівейт і повертаюся до своєї ваги. Зараз я важу десь 97-96 кг. Я хочу битися з боксерами, що на піку форми. Ті, хто багато часу провів у надважкій вазі — це зміна всієї ваги, надважкої та крузервейта. Але якщо у мене є можливість у крузервейті — я повернуся. Це великий бій, бо Бенавідес — великий чемпіон. І я теж трохи", — сказав Усик.

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Раніше директор команди українського боксера Сергій Лапін розповів, що Усик планує повернутися до першої важкої ваги (до 90,72 кг) та провести бій з Бенавідесом.

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За його словами, Олександр розглядає можливість спочатку поборотися за вакантний титул IBF, а потім зустрітися з Бенавідесом в об'єднавчому поєдинку, щоб знову стати абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.

У послужному списку 29-річного Бенавідеса 32 перемоги (26 — нокаутом) у 32 боях. Він, як і Усик, залишається непереможним на професійному рингу.

Наступний поєдинок Бенавідес проведе 5 грудня проти поляка Міхала Цеслака. На кону стоятимуть три чемпіонські пояси першої важкої ваги: американець володіє титулами WBA та WBO, а Цеслак — поясом WBC.

Зазначимо, що 39-річний Усик уже ставав абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, коли 2018 року переміг росіянина Мурата Гассієва. Далі українець захистив це звання, нокаутувавши британця Тоні Белью, а потім перейшов до надважкої ваги, де двічі став абсолютним чемпіоном світу.

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Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Наприкінці червня Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів і втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

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