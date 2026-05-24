Усик після перемоги відреагував на протест Верховена щодо результату бою

Олександр Усик / Фото: Денис Дідківський

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик відреагував на офіційний протест нідерландського кікбоксера Ріко Верховеном щодо результату їхнього бою.

"Це просто розмови ні про що. Ще було б два-три удари і ми не знаємо, що могло б відбутися з його головою. Насамперед, рефері — це людина, яка поставлена в ринг для того, щоб людина якомога менше отримала шкоди.

Це людина, яка ухвалює рішення. Тобто він бачить з боку, він не відповідає, закрився у глухий блок і чекає. Один, другий, третій удар. Є Є ситуації такі в рингу, коли не зупиняли, не зупиняли, не зупиняли, хлопець виходить з рингу, запаморочення, впав, до лікарні привозять, помер.

Тут же кількість завданих ударів — вона накопичується, накопичується, накопичується, в якийсь момент це може відбудеться і все.

Це, знаєте, поговорити про те, що там оскаржити. І що ви хочете оскаржити? А як ми повернемось завтра? Ми не можемо повернутись ні туди, ні сюди. Тобто це поговорити. Це два дні. Поговорити про це.

Я був не такий, як завжди? Ми ж оцінюємо з того, що ми бачили до цього. І зараз. У моєму психологічному портреті є такий момент — краще некрасиво перемогти, аніж красиво програти", — наводить слова Усика кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Сам Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Зазначимо, що на момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

