Усик після переможного реваншу поділився думками про майбутнє Дюбуа у боксі

Усик – Дюбуа / © Associated Press

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Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик після яскравої перемоги у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа відповів на запитання про майбутнє свого суперника.

За словами українця, якщо британець продовжить тренуватися, то зможе знову завоювати чемпіонський пояс.

"Даніелю зараз 27 років, він молодий хлопець. Якщо він продовжить тренуватися, думаю, він знову може здобути пояс", – сказав Усик для Mail Sport Boxing.

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У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Крім того, в Мережі опублікували відео реакції Катерини Усик, Андрія Шевченка та Ярослави Магучіх на перемогу українця над Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

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Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках.

Після бою Олександр розповів, кому присвячує перемогу над Дюбуа, подякувавши воїнам ЗСУ, які на фронті боронять Україну від російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що Дюбуа прокоментував поразку від Усика в реванші. На невдачу свого підопічного також відреагували тренер, промоутер і батько Даніеля, який щедро розхвалив українця.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

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На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Володимир Кличко та Дерек Чісора.