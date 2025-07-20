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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
329
Час на прочитання
2 хв

Усик після реваншу з Дюбуа провів дуель поглядів з блогером, який переміг Майка Тайсона (відео)

Олександр готовий провести поєдинок з Джейком Полом за правилами ММА.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Джейк Пол і Олександр Усик

Джейк Пол і Олександр Усик / © x.com/jakepaul

Новоспечений абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик після яскравої перемоги нокаутом у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа провів дуель поглядів з американським блогером Джейком Полом.

Одразу після завершення реваншу Усик – Дюбуа відеоблогер піднявся в ринг до українця і вони влаштували битву поглядів.

"Вітаю одного з найвидатніших надважковаговиків усіх часів – Усика – з грандіозною перемогою. Я дуже поважаю тебе. Тепер давай проведемо бій у ММА для всього світу", – написав Джейк на своїй сторінці в соцмережі X.

Під час пресконференції Усик заявив про готовність дебютувати в ММА, зійшовшись з Полом в октагоні.

"Так, це можливо, але треба трошки попрацювати над цим, щоб було ще можливіше", – сказав Олександр.

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець утретє здобув звання абсолютного чемпіона світу. Вперше це сталося 2018 року, коли він переміг росіянина Мурата Гассієва у бою за всі титули крузервейту (вагова категорія до 90,7 кг). А 2024 року Олександр став "абсолютом" уже в надважкій вазі, здолавши британця Тайсона Ф'юрі.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа. Також доступне відео ефектного нокауту в реванші Усик – Дюбуа.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Раніше повідомлялося, що Усик дав перший коментар після перемоги нокаутом над Дюбуа в реванші. Олександр розповів, кому присвячує свій успіх.

На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках. Даніель уже прокоментував поразку від Усика в реванші.

Усик удруге здобув перемогу над Дюбуа. Уперше боксери зустрілися в ринзі у серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Нагадаємо, Джейк Пол у листопаді минулого року здобув перемогу над легендою боксу Майком Тайсоном. На рахунку 28-річного відеоблогера 11 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка.

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