Усик планує змінити вагову категорію та битися з непереможним чемпіоном світу

Олександр Усик / © Associated Press

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Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик планує повернутися до першої важкої ваги та провести бій із Девідом Бенавідесом, який наразі володіє титулами WBA та WBO у крузервейті.

Про це talkSPORT повідомив директор команди українського боксера Сергій Лапін.

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За його словами, Усик розглядає можливість спочатку поборотися за вакантний титул IBF, а потім зустрітися з Бенавідесом в об'єднавчому поєдинку, щоб знову стати абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.

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"Олександр планує повернутися до першої важкої ваги 2027 року й знову стати абсолютним чемпіоном. Спочатку ми розглянемо бій за вакантний титул чемпіона світу. Потім мета — бій з Девідом Бенавідесом, щоб об'єднати всі пояси й стати абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі.

Ми розглядаємо 2027 рік як завершальний етап його кар'єри. Він хоче завершити її в статусі абсолютного чемпіона дивізіону, де вперше зібрав усі титули. Усик ніколи не був природженим надважковаговиком. Важка вага є його рідним дивізіоном", — заявив Лапін.

У послужному списку 29-річного Бенавідеса 32 перемоги (26 — нокаутом) у 32 боях. Він, як і Усик, залишається непереможним на професійному рингу.

Наступний поєдинок Бенавідес проведе 5 грудня проти поляка Міхала Цеслака. На кону стоятимуть три чемпіонські пояси першої важкої ваги: американець володіє титулами WBA та WBO, а Цеслак — поясом WBC.

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Зазначимо, що 39-річний Усик уже ставав абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, коли 2018 року переміг росіянина Мурата Гассієва. Далі українець захистив це звання, нокаутувавши британця Тоні Белью, а потім перейшов до надважкої ваги, де двічі став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Наприкінці червня Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів і втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

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