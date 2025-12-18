ТСН у соціальних мережах

Усик подарував Джошуа вишиванку із зображенням козака – як відреагував британець

Український чемпіон зробив оригінальний подарунок своєму колишньому супернику.

Максим Приходько
Олександр Усик та Ентоні Джошуа

Олександр Усик та Ентоні Джошуа / © Associated Press

Володар титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик подарував колишньому чемпіону світу Ентоні Джошуа вишиванку із зображенням козака.

Олександр Усик: Пам'ятаєш мою, червоного кольору? Це українські воїни – козаки.

Ентоні Джошуа: В тебе є така?

Олександр Усик: Так, схожа. В 17-му столітті українські козаки захищали – тоді ще не Україну, бо в той час України ще не було.

Ентоні Джошуа: Хороший розмір.

Зазначимо, що Усик і Джошуа є колишніми суперниками. Українець і британець зустрічалися в ринзі двічі – у вересні 2021 року та серпні 2022-го. Перший бій українець виграв одноголосним рішенням суддів, а в другому переміг роздільним рішенням суддів.

Команда Усика допомагала Джошуа готуватися до наступного поєдинку – 19 грудня Ей Джей проведе бій проти відеоблогера-боксера Джейка Пола.

Раніше Джошуа показав, як готується до бою з Джейком Полом під керівництвом українського тренера.

Нагадаємо, у листопаді Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

