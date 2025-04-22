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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Усик поділився очікуваннями від півфіналу Кубка України між "Поліссям" та "Шахтарем"

Олександр підтримав своїх одноклубників перед важливим поєдинком.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © ФК Полісся

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик висловився про прийдешній матч 1/2 фіналу Кубка України з футболу між житомирським "Поліссям" і донецьким "Шахтарем".

38-річний боксер, який зараз має професійний контракт з житомирцями, побажав успіху своїм одноклубниками у поєдинку з "гірниками".

"Мені здається, "Шахтарю" "Полісся" вже сниться. Але "Шахтар" – це дуже сильна команда, і те, що ми їх перемогли три рази, нічого не говорить. Треба перемагати, треба виходити гарно, з гарним настроєм, з переможним, і грати дуже добре. Ще раз повторю: "Шахтар" дуже сильна команда", – цитує Усика пресслужба житомирського клубу.

Зазначимо, що Усик дебютував у професійному футболі у лютому 2022 року, зігравши за "Полісся" на виставковому турнірі Winter Cup у Туреччині. В офіційних матчах за житимирську команду він поки що на поле не виходив.

Півфінальний матч Кубка України "Полісся" – "Шахтар" відбудеться у середу, 23 квітня, на Центральному стадіоні у Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Онлайн-відеотрансляція матчу "Полісся" – "Шахтар" доступна на нашому сайті.

Переможець матчу "Полісся" – "Шахтар" у фіналі Кубка України зіграє проти тріумфатора півфінального поєдинку між чернівецькою "Буковиною" та київським "Динамо".

Фінал турніру заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні у Житомирі.

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