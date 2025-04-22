- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 53
- Час на прочитання
- 1 хв
Усик поділився очікуваннями від півфіналу Кубка України між "Поліссям" та "Шахтарем"
Олександр підтримав своїх одноклубників перед важливим поєдинком.
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик висловився про прийдешній матч 1/2 фіналу Кубка України з футболу між житомирським "Поліссям" і донецьким "Шахтарем".
38-річний боксер, який зараз має професійний контракт з житомирцями, побажав успіху своїм одноклубниками у поєдинку з "гірниками".
"Мені здається, "Шахтарю" "Полісся" вже сниться. Але "Шахтар" – це дуже сильна команда, і те, що ми їх перемогли три рази, нічого не говорить. Треба перемагати, треба виходити гарно, з гарним настроєм, з переможним, і грати дуже добре. Ще раз повторю: "Шахтар" дуже сильна команда", – цитує Усика пресслужба житомирського клубу.
Зазначимо, що Усик дебютував у професійному футболі у лютому 2022 року, зігравши за "Полісся" на виставковому турнірі Winter Cup у Туреччині. В офіційних матчах за житимирську команду він поки що на поле не виходив.
Півфінальний матч Кубка України "Полісся" – "Шахтар" відбудеться у середу, 23 квітня, на Центральному стадіоні у Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 18:00.
Онлайн-відеотрансляція матчу "Полісся" – "Шахтар" доступна на нашому сайті.
Переможець матчу "Полісся" – "Шахтар" у фіналі Кубка України зіграє проти тріумфатора півфінального поєдинку між чернівецькою "Буковиною" та київським "Динамо".
Фінал турніру заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні у Житомирі.