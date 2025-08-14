Усик попросив відкласти переговори про бій з Паркером: промоутер назвав причину

Олександр Усик / © Associated Press

Реклама

Промоутер Френк Воррен повідомив, що абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик попросив відкласти переговори про бій з володарем тимчасового пояса WBO Джозефом Паркером.

У коментарі Sky Sports промоутер заявив, що причиною цього стала травма, яку дістав український боксер.

"Учора Усик надіслав листа, в якому просить відкласти переговори і дати йому ще трохи часу через травму. Чекаємо, що буде далі. Усик може зробити титул вакантним або вийти на бій із Паркером", – сказав Воррен.

Реклама

Зазначимо, що 24 липня Всесвітня боксерська організація (WBO) санкціонувала бій між Усиком і Паркером. Українцю та новозеландцю дали 30 днів, щоб домовитися про проведення поєдинку, інакше буде призначено промоутерські торги.

Якщо Усик відмовиться битися з Паркером, то пояс WBO стане вакантним і Олександр втратить звання абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Даніеля Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Реклама

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Паркер востаннє виходив у ринг в лютогому цього року, коли в другому раунді нокаутував конголезького боксера Мартіна Баколе. Спочатку новозеландець повинен був битися з Дюбуа за пояс IBF, але за кілька днів до поєдинку британець знявся через вірусну інфекцію.

33-річний Паркер має 36 перемог (24 – нокаутом) і три поразки – від Ентоні Джошуа (2018), Ділліана Вайта (2018) та Джо Джойса (2022). Новозеландець володів титулом WBO у надважкій вазі, який завоював 2016-го у бою з Енді Руїсом, допоки не програв Джошуа в об'єднавчому поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Паркер під легендарний хіт оригінально викликав Усика на бій.