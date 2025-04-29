Усик потролив Дюбуа на пресконференції перед боєм за "абсолюта": що зробив українець

Олександр Усик / © x.com/DAZNBoxing

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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик потролив володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа на пресконференції, присвяченій їхньому майбутньому об'єднавчому бою.

На захід український боксер приніс фото з першого поєдинку проти британця, де зображено, як Дюбуа б'є йому нижче пояса.

Олександр попросив суперника залишити автограф на фото, а потім розписався і сам на них.

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"Ми передивилися бій і підрахували, скільки разів Дюбуа бив нижче пояса, але рефері не реагував – десь разів 20. З цього можна зробити висновок, що у нього був план – можливо, це був у дечому план, грати "брудно". Хейтери скажуть, що це фотошоп, але це не так, вони справжні", – сказав промоутер українського чемпіона Олександр Красюк.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У п'ятому раунді того поєдинку стався скандальний епізод – британець завдав українцеві забороненого удару нижче пояса, після чого той опинився на канвасі рингу. Рефері не став відраховувати нокдаун, а дав Олександру кілька хвилин на відновлення.

Після бою Дюбуа поскаржився, що у нього вкрали перемогу, бо його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Даніель заявив, що насправді він нокаутував українця і мав заволодіти чемпіонськими поясами. Через це в команді британця навіть вимагали анулювати результат поєдинку, однак апеляцію було відхилено.

Раніше повідомлялося, що Усик і Дюбуа провели дуель поглядів на "Вемблі", під час якої британець штовхнув і обізвав українця.

Також букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.