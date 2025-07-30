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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1354
Час на прочитання
2 хв

Усик повернувся до України після перемоги в реванші з Дюбуа (відео)

Олександр приїхав на батьківщину з усіма поясами хевівейту.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © instagram.com/usykaa

Абсолютний чемпіон в надважкій вазі Олександр Усик повернувся до України після перемоги у бою-реванші з Даніелем Дюбуа.

Відповідне відео було опубліковане на сторінці LuckyPunch у Telegram.

Раніше повідомлялося, яку суму Усик повинен буде сплатити до бюджету України з отриманого гонорару за реванш проти Дюбуа.

Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора.

Нагадаємо, Усику після реваншу з Дюбуа вже призначили наступний бій. WBO зобов'язала українця провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.

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