ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
2 хв

Усик прибув до Єгипту на бій проти Верховена

Поєдинок відбудеться вже 23 травня в Гізі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Олександр Усик

Олександр Усик / © @queensberrypromotions

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик прибув до Єгипту на бій з легендою кікбоксингу Ріко Верховеном.

Видання The Ring виклало відео на своїй сторінці в соцмережі X, де Усик разом з представниками своєї команди виходить з літака.

Також Олександр опублікував спільне фото зі своєю командою після прибуття.

"Гізо, ми офіційно прибули з командою" — написав український боксер на своїй сторінці в соцмережі X.

Напередодні Усик повідомив, що завершив тренувальний табір перед боєм з Верховеном.

Раніше Олександр у своєму тренувальному таборі влаштував запальні танці просто на боксерському рингу під легендарний хіт 80-х "Bamboleo".

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу рівно за тиждень, у суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід. У Мережі вже показали, як посеред пустелі будують тимчасову арену для бою.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Поєдинок між Усиком і Верховеном в Україні покаже платформа Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, у квітні Усик та Верховен провели першу битву поглядів перед чемпіонським поєдинком.

Також ми розповідали, що букмекери визначили фаворита бою Усик — Верховен.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
193
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie